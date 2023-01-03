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Arrêté
18 outils
Technologie DualCut
5 heures d'autonomie
Utilisation sous la douche
Cette tondeuse tout-en-un très pratique taille et stylise votre barbe, coupe vos cheveux et entretient les poils de votre corps.
Cette tondeuse à cheveux tout-en-un est dotée de la technologie DualCut avancée pour un maximum de précision. Elle est dotée de lames doubles et est conçue pour rester aussi affûtée que le jour 1.
Créez des lignes droites et nettes et taillez uniformément les poils les plus épais grâce aux lames en acier précises de la tondeuse corps et barbe. Ces lames ne rouillent pas et elles s'auto-affûtent pour durer plus longtemps.
4.4
sur 6
1778
Avis
90%
recommandent ce produit
Racc00n
03/01/2023
België
Acheteur vérifié
Rapport qualité prix excellent
Compacte tient bien dans la main et solide! Donne la sensation de très bons matériaux. Coupe précise, agréable à manier. Je regrette un intermédiaire entre 9mm et 12mm
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7745/15 14-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Lapamwinlotèr
14/10/2022
België
Acheteur vérifié
Très bonne tondeuse multifonctions
Tondeuse légère et puissante, efficace aussi bien pour les cheveux ou la barbe que pour le corps et les parties intimes en toute sécurité. J’aime avoir un seul apareil pour toutes ces opérations plutôt que plusieurs tondeuses spécialisées et celle-ci est impeccable. Elle a de plus une bonne autonomie et un design sobre et élégant.
Avantages
Un seul apareil pour les cheveux la barbe, le corps, et les parties intimes, en toute sécurité.
Contre
Les têtes un peu difficiles à retirer et à replacer, ainsi que les sabots un peu difficiles à différencier.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7715/15 13-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7715/15 13-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Fab1507
02/04/2022
België
Acheteur vérifié
Fait bien ce qu'on lui demande
Tonde cheveux 4mm impeccable, barbe 1 mm très bien et pour le cou ( peau fragile chez moi ) accessoire pour le corps laisse la peau parfaite. Très bon produit
Avantages
Complet et efficace
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Multigroom series 7000 MG7770/15 18-en-1 Visage, Cheveux et Corps