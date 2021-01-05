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Arrêté

Multigroom series 30009-en-1 Visage et Cheveux

MG3740/15

4.2
| (706) Avis | 86% recommandent ce produit

1 récompense

Tondeuse tout-en-un
Try out a new look, any day of the week, with this durable all-in-one trimmer. 9 quality tools allow you to easily create the exact face and hairstyle you want.
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Tondeuse 9-en-1

Tondeuse tout-en-un

  • 9 accessoires

  • Lames en acier auto-affûtées

  • Jusqu'à 60 min d'autonomie

  • Accessoires rinçables

Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Lames en acier trempé qui ne cassent pas, ne s'usent pas et ne rouillent pas

Les lames en acier auto-affûtées de cette tondeuse pour le visage et le corps sont en acier trempé pour une résistance maximale. Elles restent ainsi aussi tranchantes qu'au premier jour. Elles ne rouillent pas et ne nécessitent pas de lubrifiant.

9 accessoires pour le visage et les cheveux

9 accessoires pour le visage et les cheveux

La tondeuse multistyle tout-en-un Philips Multigroom 3000 est fournie avec 9 accessoires conçus pour styliser votre barbe et couper vos cheveux en toute simplicité.

Une coupe uniforme

Une coupe uniforme

Obtenez une coupe uniforme, même sur les poils les plus épais. Les lames précises en acier de la tondeuse corps et barbe vous permettent d'obtenir des lignes droites et nettes, pour une finition parfaite.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.2

sur 6

706

Avis

86%

recommandent ce produit

05/01/2021

België

België

Acheteur vérifié

Petite tondeuse pratique

Tient facilement en main et coupe sans problème poils de barbe, moustache ou cheveux. Bonne autonomie. Seul petit bémol le bouton de mise en route est difficile à faire glisser.

Avantages

Facile à utiliser, coupe tous les poils, bonne autonomie.

Contre

Bouton de mise en marche pénible.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3730/15 8-en-1 Visage et Cheveux

20/04/2020

België

België

Très bon rasoir barbe et cheveux

Très bon rasoir électrique pour barbe et cheveux. Bonne tenue de la batterie, facile a utiliser et nettoyer.

Avantages

Multifonctionnel

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux

18/04/2020

België

België

Très bon produit

Très bonne prise en main n’arrache pas les poils ni les cheveux bonne autonomie très légère super article à recommander

Avantages

Bon prise en main n’arrache pas les poils et les cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Multigroom series 3000 MG3740/15 9-en-1 Visage et Cheveux

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