ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Autre photo du produit - anneaux de connexion de type V Philips EMEA 11022X2
  • Autre photo du produit - anneaux de connexion de type V Philips EMEA 11022X2
  • Photo d’un produit unique
  • Autre photo du produit - anneaux de connexion de type V Philips EMEA 11022X2
  • Autre photo du produit - anneaux de connexion de type V Philips EMEA 11022X2

Accessories for LED upgradeAnneaux de connexion de type V

LUM11022X2/10

11022X2

LUM11022X2

Intégration précise et installation facile

Pour installer en toute sécurité des lampes pour éclairage avant LED dans votre véhicule, vous aurez peut-être besoin d'adaptateurs correspondant à votre modèle. Les anneaux de connexion Philips permettent de fixer parfaitement les lampes H7 LED Philips dans les véhicules qui en ont besoin.

Voir tous les avantages

Installation facile des modèles HL [≈H7], H7-LED

Intégration précise et installation facile

  • Anneaux de connexion de type V

  • Lot de 2 anneaux de connexion

  • Pour HL [≈H7], H7-LED

  • Concerne les motos 12 V

Trouvez l'anneau de connexion correspondant à votre véhicule

Les lampes Philips HL [H7], H7 LED* sont adaptées à la plupart des modèles de véhicules, mais des anneaux de connexion peuvent être nécessaires dans certains cas pour assurer la sécurité de l'installation. Pour savoir si des anneaux de connexion supplémentaires sont requis pour installer des lampes LED dans les éclairages avant de votre moto, consultez nos listes de compatibilité Philips**.

Facile à installer

Les anneaux de connexion pour lampes LED Philips sont faciles à installer. Ils assurent une parfaite compatibilité et un maintien sûr des lampes H7 LED dans les éclairages avant du véhicule. Pour plus d'informations sur l'installation de nos anneaux de connexion, consultez la section du manuel d'utilisation de la page d'assistance de Philips***.

Matériau robuste pour des performances durables

Fabriqués avec des matériaux robustes, les anneaux de connexion pour lampe LED Philips résistent aux contraintes physiques et thermiques d'un usage automobile. Ils ont été testés dans des conditions extrêmes pour que vous puissiez profiter des performances exceptionnelles de vos lampes Philips HL [H7], H7 LED* pendant des années.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Compatible with Philips HL [≈H7], H7-LED bulbs. It is your responsibility to ensure that the use of retrofit LED lamps complies with applicable local legal requirements.

  2. Disponible sur philips.com/LEDcompatibility-check. Notez que l'homologation sur route des modèles Philips Ultinon Pro6000 est valable uniquement lorsqu'ils sont installés avec les accessoires Philips d'origine, si nécessaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur Philips.com/roadlegalLED

  3. Visitez la page Philips.com/AutomotiveSupport pour plus de détails