Un éclairage LED variable compact mais puissant

Dotée de LED de haute qualité, la lampe de poche professionnelle sans fil Philips RCH5S produit une lumière puissante. Grâce à sa technologie de variation intelligente de la luminosité, vous pouvez projeter entre 300 et 30 lumens. De plus, elle est étanche et résiste efficacement aux chocs. Voir tous les avantages