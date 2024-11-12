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Arrêté

Philips Sonicare AirFlossInterdentaire - rechargeable

HX8221/02

3.8
| (786) Avis
Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss.
Pour ceux qui ne font pas de nettoyages interdentaires réguliers, AirFloss est une solution facile pour nettoyer les espaces interdentaires. AirFloss peut être utilisé avec du bain de bouche ou de l'eau. Sa technologie exclusive qui allie air et micro-gouttelettes élimine la plaque dentaire dans les zones difficiles d'accès.
Voir tous les avantages

Élimine la plaque dentaire là où la brosse ne passe pas

Vous n'utilisez pas de fil dentaire ? Optez pour AirFloss.

  • contient 1 canule

Un produit qui nettoie d'un simple geste

Un produit qui nettoie d'un simple geste

AirFloss utilise une technologie exclusive d'air et de micro-gouttelettes pour envoyer un bref jet d'air et d'eau ou de bain de bouche entre vos dents. Le bouton pour activer est aussi simple qu'un clic de souris.

Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes

Nettoie la totalité de votre bouche en seulement 30 secondes

Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogeant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Des gencives plus saines en seulement deux semaines

Il est cliniquement prouvé qu'AirFloss permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines.

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Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 6

786

Avis

12/11/2024

België

België

Incontournable !

Je l’utilise depuis plusieurs années et ne pourrait plus vivre sans. Après un long brossage des dents il élimine encore bien des particules. Il est facile d’utilisation et compact pour emmener en voyage. C’est ce qu’il y a de mieux sur le marché. Hélas il est difficile à trouver en Belgique et se vend à un prix prohibitif sur internet 280€ alors que j’achetais les miens environ 85€ !

Contre

Prix actuel

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8211/02 Interdentaire - rechargeable

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09/06/2018

France

France

Rectification / très contente de mon achat

Je tiens à rectifier mon commentaire du 23 mai (merci d'ailleurs pour votre retour). Après de nombreux essais sur plusieurs jours, l'eau a fini par sortir. Depuis, je suis très contente de mon AirFloss et je ne pourrais plus m'en passer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8210/22 Interdentaire - rechargeable

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24/12/2017

France

France

Me convient

Utilisation récente, Je ne peux pas juger de l'efficacité. Mais j'ai une sensation de bouche bien plus propre qu'avec un simple brossage. Déloge les débris alimentaires que je croyais avoir éliminé avec la brosse à dents. Je ne sais pas m'en servir sans asperger le miroir de la salle de bain, ça va peut-être venir. Trop lourd pour l'emmener lors de déplacements. Je le remplace par des brossettes. La notice n'indique pas à quelle fréquence l'utiliser (1 fois par jour ? 3 fois par jour ?)

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss HX8210/22 Interdentaire - rechargeable

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