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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8221/02
contient 1 canule
AirFloss utilise une technologie exclusive d'air et de micro-gouttelettes pour envoyer un bref jet d'air et d'eau ou de bain de bouche entre vos dents. Le bouton pour activer est aussi simple qu'un clic de souris.
Avec AirFloss, nettoyez votre bouche en seulement 30 secondes ! Un clic suffit pour libérer un bref jet d'air et de gouttelettes d'eau, délogeant efficacement la plaque entre vos dents. Déplacez la pointe de guidage et répétez l'opération pour un nettoyage complet de votre bouche. Pour utiliser la nouvelle fonction Auto-burst, maintenez le bouton enfoncé et déplacez la pointe de guidage sur chaque espace interdentaire. Un micro-jet d'air et de gouttelettes d'eau est envoyé automatiquement toutes les secondes.
Il est cliniquement prouvé qu'AirFloss permet d'obtenir des gencives plus saines en seulement deux semaines.
3.8
sur 6
786
Avis
Sylsau
12/11/2024
België
Incontournable !
Je l’utilise depuis plusieurs années et ne pourrait plus vivre sans. Après un long brossage des dents il élimine encore bien des particules. Il est facile d’utilisation et compact pour emmener en voyage. C’est ce qu’il y a de mieux sur le marché. Hélas il est difficile à trouver en Belgique et se vend à un prix prohibitif sur internet 280€ alors que j’achetais les miens environ 85€ !
Contre
Prix actuel
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8211/02 Interdentaire - rechargeable
Oui, je recommande ce produit
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Emma1701deCourbevoie
09/06/2018
France
Rectification / très contente de mon achat
Je tiens à rectifier mon commentaire du 23 mai (merci d'ailleurs pour votre retour). Après de nombreux essais sur plusieurs jours, l'eau a fini par sortir. Depuis, je suis très contente de mon AirFloss et je ne pourrais plus m'en passer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8210/22 Interdentaire - rechargeable
Oui, je recommande ce produit
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dentsblanches
24/12/2017
France
Me convient
Utilisation récente, Je ne peux pas juger de l'efficacité. Mais j'ai une sensation de bouche bien plus propre qu'avec un simple brossage. Déloge les débris alimentaires que je croyais avoir éliminé avec la brosse à dents. Je ne sais pas m'en servir sans asperger le miroir de la salle de bain, ça va peut-être venir. Trop lourd pour l'emmener lors de déplacements. Je le remplace par des brossettes. La notice n'indique pas à quelle fréquence l'utiliser (1 fois par jour ? 3 fois par jour ?)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss HX8210/22 Interdentaire - rechargeable
Oui, je recommande ce produit
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par rapport à un brossage manuel seul