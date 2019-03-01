Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

Toutes les têtes de brosse s'usent avec le temps. Mais notre technologie BrushSync™ mémorise vos durées de brossage et la pression exercée. Lorsqu'il est temps de remplacer la tête de brosse, un voyant sur le manche et un bip sonore vous alertent. Ainsi, vous pouvez être sûr que votre tête de brosse est efficace.