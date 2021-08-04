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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX6800/44
HX680B
Disponible à partir
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Capteur de pression intégré
1 mode de nettoyage
1 fonction BrushSync™
Clipsez la tête de brosse W2 Optimal White pour éliminer les taches en surface et révéler un sourire plus éclatant. Avec ses brins centraux d'élimination des taches densément implantés, il est cliniquement prouvé qu'elle éclaircit les dents en seulement une semaine.
La technologie sonique avancée de Philips Sonicare projette de l'eau par impulsions entre les dents, tandis que les mouvements de la brosse fragmentent puis balaient la plaque dentaire, pour un brossage quotidien exceptionnel.
Une technologie intégrant des puces permet au manche intelligent de détecter la tête de brosse intelligente et de se synchroniser avec elle. Ils fonctionnent ensemble pour permettre des rappels de remplacement.
4.3
sur 6
932
Avis
86%
recommandent ce produit
AL-FMS
04/08/2021
België
Acheteur vérifié
Produit correspondant parfaitement à mes attentes!
D'emblée, j'ai remplacé la tête d'origine par une tête "soft" (poils bleus), points positifs: 1) la brosse enlève correctement salissures interdentaires 2) Nettoyage et polissage efficace des dents 3) Longévité incroyable de la batterie Points négatifs: 1) Sensation désagréable lorsque le dos de la tête entre en contact avec les dents (à cause des vibrations) 2) Manuel d'utilisation reçu ne correspond pas du tout à cette brosse à dents. Ce qui est dommage car certaines fonctionnalités ne savent pas être utilisées, faute de ne pas savoir les mettre en service (détection d'usure de brosse, détection de pression trop forte, fonction BrushSync) A part ces remarques, je recommanderais ce produit.
Avantages
Qualité du brossage, autonomie de la batterie.
Contre
Vibrations parfois désagréables, pas de manuel d'utilisation correspondant au produit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6807/63 Brosse à dents électrique
Papilou
29/03/2021
België
CASH Back
Remplace sous garantie un autre article de même catégorie défectueux. Acheter chez Mediamarkt LIEGE qui annonce un cash back de 10 € que je ne vois pas sur votre site
Avantages
brossage parfait des dents
Contre
a tendance à détérioration avant fin de garantie ( ouff)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Brosse à dents électrique
01/02/2021
België
Acheteur vérifié
super appareil
j ai choisi ce produit car j en avais déjà un auparavant mais celui-ci est beaucoup plus efficace.
Avantages
lutte contre le tartre
Contre
le prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit ProtectiveClean 4300 HX6803/63 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle