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    • Action puissante et efficace, pour une pâte lisse Action puissante et efficace, pour une pâte lisse Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

      Série 5000 Batteur

      HR3741/00R1

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

      Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W vient à bout des pâtes à pain les plus résistantes.

      Voir tous les avantages

      Qu'est-ce que le reconditionnement ?

      Chaque entreprise a sa définition du reconditionnement. Philips reconditionne principalement les produits retournés par les clients dans les 30 jours suivant leur achat ou dans le cadre de nos programmes d'abonnement. Par conséquent, la plupart des produits n'ont jamais servi, ou très peu.

      À quoi pouvez-vous vous attendre ?

      Fonctionnalité et garantie du produit

      Le produit est en parfait état de fonctionnement ! Il bénéficie toujours d’une garantie de 2 ans. Une extension de garantie peut s’appliquer à certains produits après enregistrement.

      Apparence

      Le produit est parfaitement propre ! Chaque appareil est soumis à des tests de qualité et de performance rigoureux. Tous les produits sont désinfectés et les composants ou accessoires liés à l’hygiène sont remplacés si nécessaire (par exemple, les lames de rasoir ou les appareils de cuisine). De légers signes d’utilisation peuvent être visibles.

      Accessoires

      Les produits sont équipés de toutes les pièces et de tous les accessoires fonctionnels d'origine. Ce n'est pas le cas des cadeaux publicitaires (comme le filtre Aqua).

      Emballage

      Les produits sont expédiés dans leur emballage d'origine ou dans des boîtes en carton recyclé composées de matériaux recyclés.

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      Série 5000
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      Série 5000

      Batteur

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      Action puissante et efficace, pour une pâte lisse

      Jusqu'à 25 % plus rapide* grâce au moteur puissant de 450 W

      • 450 W
      • 5 vitesses + fonction Turbo
      • Gris cachemire
      Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

      Fouet de forme conique pour incorporer un maximum d'air

      Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse

      Bouton pour retirer facilement le fouet

      Bouton pour retirer facilement le fouet

      Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage d'un simple geste.

      Assemblage facile des fouets

      Assemblage facile des fouets

      Les fouets ont été conçus avec des extrémités différentes permettant un assemblage intuitif, pour plus de rapidité.

      5 vitesses pour un meilleur contrôle

      5 vitesses pour un meilleur contrôle

      Le grand choix de vitesses permet de contrôler de manière optimale le mélange.

      Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

      Moteur de 450 W pour pétrir les pâtes les plus résistantes

      Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.

      Fonction Turbo

      Fonction Turbo

      La fonction Turbo produit des pointes de puissance lorsque vous en avez besoin.

      Certifié reconditionné

      Certifié reconditionné

      Il s'agit d'un produit retourné ayant fait l'objet de contrôles, de tests confirmant un fonctionnement comme neuf, ainsi que d'un nettoyage complet. Éventuellement livré dans un carton neutre, il comprend tous ses accessoires fonctionnels. Ce produit au prix attractif bénéficie d'une garantie de 2 ans et peut être renvoyé gratuitement sous 30 jours.

      Le cordon reste bien rangé grâce à son clip

      Le clip attache-cordon vous permet de garder votre cuisine bien rangée.

      Spécificités Techniques

      • Pays d'origine

        Pays de fabrication
        Chine

      • Accessoires

        Inclus
        • Double fouet ballon
        • Outil de pétrissage

      • Caractéristiques techniques

        Longueur du cordon
        1,2  m
        Puissance
        450  W
        Fréquence
        50/60  Hz

      • Design

        Couleur
        Blanc
        Couleur du panneau de commande
        Gris cachemire

      • Caractéristiques générales

        Caractéristiques du produit
        • Range-cordon
        • Bouton marche/arrêt
        • Fonction Turbo
        Nombre de vitesses
        5 + Turbo

      • Finition

        Matériau du corps de l'appareil
        Plastique ABS
        Matériau des accessoires
        Inox

      • Entretien

        Deux ans de garantie internationale
        Oui

      • Développement durable

        Emballage
        > 90 % de matériaux recyclés
        Manuel d'utilisation
        100 % de papier recyclé

      Badge-D2C

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      • Montage en neige de 4 blancs d'œufs par rapport au modèle précédent

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