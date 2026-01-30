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HR3741/00R1
Action puissante et efficace, pour une pâte lisse
Le batteur Philips vous permet de préparer de délicieuses pâtisseries et pains pour toute la famille. La technologie de mélange à cône d'air réduit les temps de fouettage et permet d'obtenir une pâte à gâteau plus lisse. Son puissant moteur de 450 W vient à bout des pâtes à pain les plus résistantes.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Chaque entreprise a sa définition du reconditionnement. Philips reconditionne principalement les produits retournés par les clients dans les 30 jours suivant leur achat ou dans le cadre de nos programmes d'abonnement. Par conséquent, la plupart des produits n'ont jamais servi, ou très peu.
Le produit est en parfait état de fonctionnement ! Il bénéficie toujours d’une garantie de 2 ans. Une extension de garantie peut s’appliquer à certains produits après enregistrement.
Le produit est parfaitement propre ! Chaque appareil est soumis à des tests de qualité et de performance rigoureux. Tous les produits sont désinfectés et les composants ou accessoires liés à l’hygiène sont remplacés si nécessaire (par exemple, les lames de rasoir ou les appareils de cuisine). De légers signes d’utilisation peuvent être visibles.
Les produits sont équipés de toutes les pièces et de tous les accessoires fonctionnels d'origine. Ce n'est pas le cas des cadeaux publicitaires (comme le filtre Aqua).
Les produits sont expédiés dans leur emballage d'origine ou dans des boîtes en carton recyclé composées de matériaux recyclés.
Batteur
total
recurring payment
Le fouet exclusif de forme conique incorpore un maximum d'air, pour une texture aérée et une pâte à gâteau lisse
Retirez les fouets ou les crochets de pétrissage d'un simple geste.
Les fouets ont été conçus avec des extrémités différentes permettant un assemblage intuitif, pour plus de rapidité.
Le grand choix de vitesses permet de contrôler de manière optimale le mélange.
Le puissant moteur de 450 W pétrit les pâtes les plus résistantes.
La fonction Turbo produit des pointes de puissance lorsque vous en avez besoin.
Il s'agit d'un produit retourné ayant fait l'objet de contrôles, de tests confirmant un fonctionnement comme neuf, ainsi que d'un nettoyage complet. Éventuellement livré dans un carton neutre, il comprend tous ses accessoires fonctionnels. Ce produit au prix attractif bénéficie d'une garantie de 2 ans et peut être renvoyé gratuitement sous 30 jours.
Le clip attache-cordon vous permet de garder votre cuisine bien rangée.
Pays d'origine
Accessoires
Caractéristiques techniques
Design
Caractéristiques générales
Finition
Entretien
Développement durable
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