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Collection Avance Kit d'accessoires pour machine à pâtes et nouilles

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Collection Avance Kit d'accessoires pour machine à pâtes et nouilles

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Vous avez envie de différents types de pâtes maison préparées en toute simplicité ? Ces disques ont été spécialement conçus pour la machine à pâtes Philips Avance. Ainsi, il est encore plus simple que jamais de préparer des pâtes fraîches maison.

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  • 8 April 2026

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