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Vous avez envie de différents types de pâtes maison préparées en toute simplicité ? Ces disques ont été spécialement conçus pour la machine à pâtes Philips Avance. Ainsi, il est encore plus simple que jamais de préparer des pâtes fraîches maison.
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Puis-je faire sécher et conserver les pâtes faites avec ma machine à pâtes Philips ?
Comment préparer des pâtes sans gluten dans ma machine à pâtes Philips ?
Comment reconnaître une consistance de pâte parfaite avec la machine à pâtes Philips
Les pâtes ne sortent pas ou pas assez de ma machine à pâtes Philips.
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