ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

Arrêté

Assistance

Arrêté

Accéder à la Boutique

Identifiez-vous ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.

L'enregistrer maintenant

Manuels et documentation

User manual

  • PDF fichier, 3.1 MB
  • 27 February 2015

Important Information Manual

  • PDF fichier, 2.8 MB
  • 29 July 2014

Foire aux questions

Contacter Philips

Nous sommes là pour vous aider