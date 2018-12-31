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  • Un rasage de très près
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Arrêté

SmartTouch-XLRasoir électrique

HQ9090

Un rasage de très près
Pour les hommes les plus exigeants, ce rasoir SmartTouch-XL combine les têtes de rasoir Speed-XL avec le système unique de suivi des contours du visage SmartTouch, pour un rasage rapide de très près et moins d'irritations.
Voir tous les avantages

Rasage de très près, même dans les zones difficiles d'accès

Un rasage de très près

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.

Têtes flottantes individuelles

Amènent les lames aiguisées du rasoir au plus près de votre visage pour un rasage d'une qualité exceptionnelle.

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