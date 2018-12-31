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Arrêté
HQ9090
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Amènent les lames aiguisées du rasoir au plus près de votre visage pour un rasage d'une qualité exceptionnelle.
Notation globale