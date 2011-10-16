ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Rasage précis tout en confort
  • Rasage précis tout en confort
  • Rasage précis tout en confort
  • Rasage précis tout en confort
  • Rasage précis tout en confort
  • Rasage précis tout en confort
  • Rasage précis tout en confort
  • Rasage précis tout en confort

Arrêté

7000 SeriesRasoir électrique

HQ7340

3.9
| (49) Avis | 83% recommandent ce produit
Rasage précis tout en confort
Ce rasoir Philips est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de têtes de rasage ultraminces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les poils les plus courts. De plus, le rasoir est entièrement lavable.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage des poils même les plus courts

Rasage précis tout en confort

  • Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.9

sur 6

49

Avis

83%

recommandent ce produit

16/10/2011

France

France

excellent produit, utilisation très agréable

J'apprécie particulièrement l'autonomie. J'ai acheté ce produit en remplacement d'un rasoir Philips de 1980, utilisé quotidiennement; les têtes commençaient à vieillir, et il était devenu un peu bruyant.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique

09/10/2011

France

France

ce produit possède de grandes qualités

Je suis très content de mon rasoir Phillips. Il est ergonomique et permet un rasage efficace. Le temps de recharge de la batterie est assez long (environ 12 heures…).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique

11/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

well made

i have had this shaver more than 10years and have only just had to change the cutting blades , top quality product and service

Avantages

good quality

Contre

none

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 