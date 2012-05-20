Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.
4.0
sur 6
1
Avis
100%
recommandent ce produit
thomas
20/05/2012
België
een degelijk product
het product ligt degelijk in de hand en is gebruiksvriendelijk. alsook de kwaliteit van het scheren is aangenaam, en batterij gaat vrij lang mee
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7240/17 Elektrisch scheerapparaat
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.