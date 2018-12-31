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Arrêté

Têtes de rasoir

HQ4/21

Un rasage de près durable

Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre HQ4/21 tous les 2 ans.

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PQ206/18

Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • 2 têtes

Microrainure pour un rasage d'encore plus près

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