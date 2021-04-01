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  • Séchage et coiffage en toute simplicité
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  • Séchage et coiffage en toute simplicité
  • Séchage et coiffage en toute simplicité

Arrêté

EssentialCareBrosse soufflante

HP8660/00

2.5
| (6) Avis
Séchage et coiffage en toute simplicité
Séchez et stylisez en même temps. La nouvelle brosse soufflante Philips Essential Care vous permet de créer de beaux styles naturels tout en préservant vos cheveux.
Voir tous les avantages

Séchage et coiffage en toute simplicité

  • EssentialCare

Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

Température de séchage idéale avec la fonction ThermoProtect

La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont excellents, le respect du cheveu en plus.

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

Brosse coiffante de 38 mm de diamètre pour assouplir les cheveux

Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.

Doux et efficace

Doux et efficace

La brosse soufflante avec débit d'air de 650 W sèche et coiffe en douceur. Obtenez de superbes résultats tous les jours.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.5

sur 6

6

Avis

3

01/04/2021

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Ottimo lavoro

Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!

Avantages

Praticissimo

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential HP8660/40 Styler ad aria

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Essential HP8660/40 Styler ad aria

20/10/2019

Nederland

Nederland

Mooi haar

Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?

Avantages

Eenvoudig gebruik

Contre

Warmt iets trager op

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8660/00 Airstyler

09/01/2015

Nederland

Nederland

makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat

Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8660/00 Airstyler

Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8660/00 Airstyler

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