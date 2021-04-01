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Arrêté
HP8660/00
EssentialCare
La fonction ThermoProtect garantit une température de séchage idéale et protège vos cheveux contre la surchauffe. Le flux d'air ne perd pas en puissance, les résultats sont excellents, le respect du cheveu en plus.
Cette brosse coiffante dispose d'un diamètre extra-large de 38 mm. Sa largeur en fait l'accessoire idéal pour créer des coiffures lisses et des ondulations.
La brosse soufflante avec débit d'air de 650 W sèche et coiffe en douceur. Obtenez de superbes résultats tous les jours.
2.5
sur 6
6
Avis
Maricchia
01/04/2021
Italia
Acheteur vérifié
Ottimo lavoro
Buona impugnatura per un ottima manualità,calda al punto giusto,veramente molto pratica,complimenti Philips!
Avantages
Praticissimo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8660/40 Styler ad aria
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Essential HP8660/40 Styler ad aria
Lottec
20/10/2019
Nederland
Mooi haar
Op een snelle en eenvoudige manier mijn haar in model. Graag had ik nog andere borstels op kunnen zetten, in bijgeleverde handleiding staan deze vernoemd, kunnen deze apart verkregen worden?
Avantages
Eenvoudig gebruik
Contre
Warmt iets trager op
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8660/00 Airstyler
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8660/00 Airstyler
chanz
09/01/2015
Nederland
makkelijk in gebruik maar ontevreden over het resultaat
Voor mij is fohnen/stijlen met een dergelijk apparaat nieuw. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Voor gebruik heb mijn haar gewassen en ingesprayed met een beschermingsmiddel tegen de warmte. Het apparaat ligt goed in de hand en is gebruiksvriendelijk, echter viel de warmte voor mij tegen. Redelijk snel zat mijn haar toch in model, maar na een half uur zag het eruit alsof mijn haar ontploft was! Nu kan dit liggen aan het koude weer, maar met andere styltangen/fohns heb ik hier nooit last van!
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8660/00 Airstyler
Cet avis concerne le produit EssentialCare HP8660/00 Airstyler