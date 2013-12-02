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HP8657/00
Des styles variés et des cheveux protégés
Des coiffures en toute simplicité tous les jours grâce à la brosse soufflante Philips Advanced. L'air chaud est diffusé de manière uniforme par l'ensemble de la brosse, tandis que la fonction ionique permet d'obtenir des cheveux plus brillants.
5 accessoires
Chaleur uniforme
4 fois plus d'ions*
Fonction ThermoProtect
La technologie de répartition uniforme de la chaleur offre une protection optimale de vos cheveux contre la surchauffe, ce qui permet de les garder pleins de vie et brillants.
Cette brosse soufflante prend soin de vos cheveux grâce à sa fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, préservent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
La brosse soufflante est accompagnée de 5 accessoires vous permettant de créer différents styles : cheveux lisses et naturels, ondulations définies ou volume au niveau des racines.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.7
sur 6
144
Avis
Bali19
02/12/2013
België
un produit simple et utile.
un produit qui devrait être disponible partout...quand vous avez de long cheveux, il est pratique, simple, facile à emporter. Je suis très contente de mon achat!!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
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Mary
05/06/2013
België
Ce produit est devenu un indispensable.
C'est la meilleure brosse soufflante que j'ai pu tester jusqu'ici.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Oui, je recommande ce produit
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Lilia88000
02/12/2022
France
Au top!!
Très léger. Fonctionne aussi bien sur cheveux secs ou mouillés. Très bon rapport qualité prix.
Avantages
Poids. Rapidité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Advanced HP8656/00 Brosse soufflante
Date d'utilisation 2022-11-02
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2022-11-02
par rapport au HP8656
Sur la brosse plate