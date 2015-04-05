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Arrêté
Spécial cheveux longs et épais : plus de style, plus vite
Le nouveau lisseur Philips Care+ Cheveux Longs et Épais est spécialement conçu pour lisser les cheveux longs et épais, grâce à ses plaques 40 % plus larges et au peigne double action amovible.
Plaques céramique
Chaleur uniforme de 199 °C
Fonction ionique
Cette température élevée vous permet de modeler vos cheveux, afin d'obtenir le look dont vous rêvez.
Lisser des cheveux longs ou épais prend du temps et peut s'avérer difficile. En effet, les plaques sont souvent trop étroites pour accommoder tous les cheveux, et plusieurs passages sont nécessaires pour obtenir le lissage souhaité. Ces plaques extra-larges sont spécialement conçues pour les cheveux longs ou épais. Leur plus grande largeur (40 % de surface de lissage en plus) leur permet de lisser plus de cheveux à la fois, réduisant ainsi le temps nécessaire pour réaliser un lissage exceptionnel.
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
4.0
sur 6
23
Avis
83%
recommandent ce produit
isalola18
05/04/2015
France
Excellent
Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle. Depuis que je l'utilise, on me demande le secret de ma belle chevelure, merci Philips. Ses plaques extra larges sont parfaites pour mes cheveux longs et épais. Ce Lisseur n'abime pas les cheveux, il rend les cheveux tout doux. Inutile de repasser plusieurs fois, il lisse parfaitement dès le premier passage. Il est très léger et maniable et le manche est toujours froid quand on l'utilise donc aucun risque de brûlure. Il est Parfait. Le rapport Qualité/Prix est excellent. Je pense que prochainement je me prendrais un boucleur de la même marque car Philips fait des appareils de grande qualité.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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Clairey
03/09/2014
France
Excellent produit
J'ai acheté ce lisseur y'a 1 an. J'en suis vraiment contente. Très simple d'utilisation et très rapide en chauffe ce qui permet de se préparer très rapidement. Possibilité de changer la température en fonction du type de cheveux. Résultat impeccable et qui tient.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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lili49
09/08/2013
France
Très très bon produit
Ce lisseur est vraiment très bien . J'ai les cheveux très frisés et épais avec ce lisseur je mets moins de temps. Mes cheveux sont doux et le lissage reste plus longtemps.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Care Thick & Long Hair HP8346/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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