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Respect absolu de vos cheveux
Philips vous propose le réglage Care Touch® exclusif pour un lissage durable et doux pour vos cheveux.
SalonStraight
Respect
Réglage automatique pour des retouches en douceur. Restez impeccable toute la journée, tout en protégeant vos cheveux
Lisse à l'échelle microscopique et naturellement robuste, la céramique est un matériau idéal pour des plaques lissantes. Elles glissent sans effort le long de vos cheveux et les font briller.
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4.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
midnight
15/05/2012
España
es un producto suave con el pelo
deja tu pelo suave y brillante con una sola pasada. muy facil de usar y sin daños extremos en tu pelo.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8342 Plancha para el pelo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8342 Plancha para el pelo
alina
03/12/2011
Nederland
super straightener voor weinig geld, ben zeer tevreden met mijn aankoop!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8342 Straightener
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8342 Straightener
maribel
11/12/2013
España
practicas
son unas planchas super comodas y no pesan nada ,para peinar es super comoda y la temperatura genial pones la qe mejor te convenga y no te qema el pelo como otras qe tele tuesta estas planchas hasta brillo le dan
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8342 Plancha para el pelo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8342 Plancha para el pelo