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Arrêté

Lisseur ProCare

HP8339/20

5

| (6) Avis | 100% recommandent ce produit

Lissage en douceur à température constante

Le lisseur Philips ProCare protège vos cheveux des surchauffes grâce à ses nouvelles plaques Dual-Care™ à température constante et dotées de la technologie EHD™

Voir tous les avantages

Lissage en douceur à température constante

  • Plaques céramique

  • Chaleur uniforme de 199 °C

  • Fonction ionique

  • Chauffe en 15 s.

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique : plus de soin, pour des cheveux brillants et sans frisottis

Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.

Cheveux sains, sans surchauffe, grâce à une répartition uniforme de la chaleur

Avec la technologie avancée Philips EHD+, la chaleur de votre lisseur est toujours uniformément distribuée, même à température élevée, et les risques de surchauffe sont éliminés. Vos cheveux sont ainsi mieux protégés, plus brillants et en meilleure santé.

Lissage efficace et en douceur à une température constante

Lissage efficace et en douceur à une température constante

Ce lisseur garantit une température plus constante. Grâce à son élément chauffant haute performance, vous pouvez lisser vos cheveux à une température moins élevée, avec des résultats tout aussi exceptionnels !

Spécificités Techniques

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Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

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5.0

sur 6

6

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

19/03/2015

France

France

excellent produit

Je le recommande bien, très efficace, simple et rend les cheveux lisses très rapidement.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8339/20 Lisseur ProCare

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8339/20 Lisseur ProCare

30/11/2011

France

France

Excellent Lisseur

Je conseille ce produit ! Design parfait, Vitesse de chauffe excellente ( 15 secondes suffisent ) Simplicité des commande Touche de Verrouillage Plaques bien larges

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8339/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8339/00 Lisseur

30/11/2011

France

France

Excellent Lisseur

Je conseille ce produit ! Design parfait, Vitesse de chauffe excellente ( 15 secondes suffisent ) Simplicité des commande Touche de Verrouillage Plaques bien larges

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8339/00 Lisseur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8339/00 Lisseur

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