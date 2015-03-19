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Lissage en douceur à température constante
Le lisseur Philips ProCare protège vos cheveux des surchauffes grâce à ses nouvelles plaques Dual-Care™ à température constante et dotées de la technologie EHD™
Plaques céramique
Chaleur uniforme de 199 °C
Fonction ionique
Chauffe en 15 s.
Soignez vos cheveux grâce à la fonction ionique. Les ions négatifs éliminent l'électricité statique, renforcent vos cheveux et lissent les cuticules afin d'intensifier leur brillance. Résultat : des cheveux lisses, brillants et sans frisottis.
Avec la technologie avancée Philips EHD+, la chaleur de votre lisseur est toujours uniformément distribuée, même à température élevée, et les risques de surchauffe sont éliminés. Vos cheveux sont ainsi mieux protégés, plus brillants et en meilleure santé.
Ce lisseur garantit une température plus constante. Grâce à son élément chauffant haute performance, vous pouvez lisser vos cheveux à une température moins élevée, avec des résultats tout aussi exceptionnels !
5.0
sur 6
6
Avis
100%
recommandent ce produit
mar86
19/03/2015
France
excellent produit
Je le recommande bien, très efficace, simple et rend les cheveux lisses très rapidement.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8339/20 Lisseur ProCare
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8339/20 Lisseur ProCare
Mathieu5962
30/11/2011
France
Excellent Lisseur
Je conseille ce produit ! Design parfait, Vitesse de chauffe excellente ( 15 secondes suffisent ) Simplicité des commande Touche de Verrouillage Plaques bien larges
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8339/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8339/00 Lisseur
Melissa93
30/11/2011
France
Excellent Lisseur
Je conseille ce produit ! Design parfait, Vitesse de chauffe excellente ( 15 secondes suffisent ) Simplicité des commande Touche de Verrouillage Plaques bien larges
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8339/00 Lisseur
Oui, je recommande ce produit
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