ProduitsAssistance
nl/fr

Payez plus tard avec Klarna

Inscrivez‑vous pour de offres exclusives

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Photo de produit alternative
  • Photo d’un produit unique
  • Photo du produit dans le coin avant supérieur gauche
  • Photo de produit alternative

Arrêté

SalonDry ProSèche-cheveux

HP4891/00

Le sèche-cheveux qu'utiliseraient les professionnels à la maison

Envie d'un séchage professionnel ? Si vous souhaitez recréer le style unique des salons de coiffure, le SalonPro, qui fournit une puissance de séchage de 2 100 W, est le sèche-cheveux qu'il vous faut.

Voir tous les avantages

SalonPro

Le sèche-cheveux qu'utiliseraient les professionnels à la maison

  • 2 100 W

  • Fonction ionique

  • Diffuseur volume en céramique

Neuf combinaisons vitesse/température pour un contrôle maximal de votre coiffure

Neuf combinaisons vitesse/température pour un contrôle maximal de votre coiffure

Réglez facilement la vitesse et la température souhaitées afin d'obtenir un résultat exceptionnel. Les neuf réglages différents vous donnent une maîtrise parfaite, pour un séchage sur mesure.

Puissance professionnelle de 2 100 W pour des résultats impeccables

Puissance professionnelle de 2 100 W pour des résultats impeccables

Ce sèche-cheveux professionnel de 2 100 W produit un flux d'air extrêmement puissant. Alliant puissance et vitesse, il facilite et accélère le séchage ainsi que le coiffage.

Diffuseur volume en céramique pour plus de protection et de volume

Le diffuseur sèche rapidement et uniformément les cheveux afin d'augmenter leur volume et de minimiser les frisottis. Idéal pour des boucles pleines de ressort et de vie, son revêtement en céramique de haute qualité aide à protéger les cheveux tout en leur apportant souplesse et brillance.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
  • D'un accès anticipé aux soldes.
  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.