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  • Soulage les douleurs musculaires
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Arrêté

Lampe infrarouge InfraPhil

HP3616

3.6
| (14) Avis
Soulage les douleurs musculaires
Chaleur de lampe infrarouge ciblée, pénétrant en profondeur
Voir tous les avantages

Chaleur infrarouge ciblée, pénétrant en profondeur

Soulage les douleurs musculaires

  • 150 W

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

Chaleur infrarouge profonde et pénétrante

La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.

Angle réglable

Angle réglable

La lampe infrarouge peut être positionnée facilement jusqu'à 40 degrés vers l'arrière.

Bouton marche/arrêt

Bouton marche/arrêt

Le bouton marche/arrêt à l'arrière de la lampe infrarouge évite de devoir le débrancher après chaque utilisation.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.6

sur 6

14

Avis

2

22/11/2013

United Kingdom

United Kingdom

I love it

I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil infrared lamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil infrared lamp

11/05/2013

Nederland

Nederland

Ik ken deze lamp al uit mijn vroegste jeugd.

Heb hem al jaren in huis en ben zeer tevreden over het resultaat. Gebruik hem soms bij gevoelige spieren na het tuinieren.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil-infraroodlamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil-infraroodlamp

09/03/2013

Nederland

Nederland

" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen "

" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen ", echter alleen te gebruiken onder voortdurende controle van een toegewijde volwassene (minstens 18 jr.!!). De Philips InfraPhil werkt net zo zacht onder de huid als de bekende Philishave/Ladyshave op de huid! Bij beide apparaten voel je je na de behandeling als "herboren"!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil-infraroodlamp

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil-infraroodlamp

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