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Arrêté
HP3616
150 W
La lumière infrarouge est reconnue pour soulager les douleurs musculaires et articulaires. Une agréable chaleur créée par la lumière infrarouge pénètre votre peau, facilitant la circulation sanguine et réchauffant vos muscles. Lorsque vos muscles sont apaisés, ils se relâchent et se relaxent automatiquement. Parce qu'elle assouplit les tissus, la chaleur réduit également les raideurs et rend les articulations plus flexibles.
La lampe infrarouge peut être positionnée facilement jusqu'à 40 degrés vers l'arrière.
Le bouton marche/arrêt à l'arrière de la lampe infrarouge évite de devoir le débrancher après chaque utilisation.
3.6
sur 6
14
Avis
MagdaP
22/11/2013
United Kingdom
I love it
I have my Philips infrared lamp for a while now, using is when catch cold or have sinusitis... I really help to go back to form and safe me a lot of money in earnings making my ill leave 50% shorter every time I been unlucky to catch cold.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil infrared lamp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil infrared lamp
Lizette
11/05/2013
Nederland
Ik ken deze lamp al uit mijn vroegste jeugd.
Heb hem al jaren in huis en ben zeer tevreden over het resultaat. Gebruik hem soms bij gevoelige spieren na het tuinieren.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil-infraroodlamp
Oui, je recommande ce produit
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GodFri
09/03/2013
Nederland
" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen "
" Paramedische toeverlaat bij spierproblemen ", echter alleen te gebruiken onder voortdurende controle van een toegewijde volwassene (minstens 18 jr.!!). De Philips InfraPhil werkt net zo zacht onder de huid als de bekende Philishave/Ladyshave op de huid! Bij beide apparaten voel je je na de behandeling als "herboren"!!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil-infraroodlamp
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP3616 InfraPhil-infraroodlamp