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Pression maxi. 7,5 bars
Jusqu'à 500 g d'effet pressing
Réservoir d'eau de 1,8 l
Réservoir d'eau amovible
Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice permettant un remplissage facile sous le robinet sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.
Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.
Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.
Récompenses
4.8
sur 6
181
Avis
95%
recommandent ce produit
BOUt5
13/09/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Πολύ καλό
Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση
Avantages
Βάρος και ισχύ
Contre
Δύσκολη ασφάλιση σίδερου
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
VickyCh
26/03/2022
Ελλάδα
Acheteur vérifié
Εξαιρετικό
Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.
Avantages
Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες
Contre
Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος
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JKHZ
11/02/2022
Portugal
Acheteur vérifié
Excelente funcionamento
Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.
Avantages
Qualidade
Contre
Nenhuma
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor