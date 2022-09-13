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  • Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
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PerfectCare EliteCentrale vapeur

GC9650/80

4.8
| (181) Avis | 95% recommandent ce produit

2 Récompenses

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.
Le modèle PerfectCare Elite de Philips permet un repassage sans effort et des résultats rapides. Grâce à la technologie OptimalTEMP, vous pouvez désormais repasser vos jeans comme vos vêtements en soie sans régler la température. Aucun risque de brûlure sur vos vêtements repassables.
Voir tous les avantages

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

Un repassage sans effort. Des résultats rapides.

  • Pression maxi. 7,5 bars

  • Jusqu'à 500 g d'effet pressing

  • Réservoir d'eau de 1,8 l

  • Réservoir d'eau amovible

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Grand réservoir d'eau amovible pour un remplissage facile

Le réservoir d'eau amovible est doté d'un grand orifice permettant un remplissage facile sous le robinet sans éteindre l'appareil. Sa capacité de 1,8 l vous offre jusqu'à 2 heures d'utilisation en continu avant de devoir le remplir à nouveau.

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Des économies d'énergie avec le mode ÉCO

Le mode ÉCO vous permet d'économiser de l'énergie sans renoncer à un repassage impeccable. Il utilise moins de vapeur, tout en produisant une quantité suffisante pour repasser tous vos vêtements.

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Du jean à la soie, aucun réglage de température nécessaire

Avec la technologie OptimalTEMP, vous ne perdrez plus votre temps à changer de réglage de température, à attendre que la température souhaitée soit atteinte, ou à trier vos vêtements. Repassez les vêtements, du jean à la soie, avec l'assurance de ne rien brûler, grâce à une combinaison idéale de température et de débit vapeur puissant et continu.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image VRS_AWARD-961262
  • Award image VRS_PBTAWARD66

Notation globale

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4.8

sur 6

181

Avis

95%

recommandent ce produit

13/09/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Πολύ καλό

Αρκετά ελαφρύ σίδερο, μεγάλη ισχύ ατμού,ευκολία στην πλήρωση

Avantages

Βάρος και ισχύ

Contre

Δύσκολη ασφάλιση σίδερου

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

26/03/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Acheteur vérifié

Εξαιρετικό

Εύκολο και γρήγορο σιδέρωμα. Χωρίς ανάγκη οργάνωσης των ρούχων βάσει της κατηγορίας των υφασμάτων. Ελαφρύ και ξεκούραστο. Χρήσιμο το κουμπί Auto για αυτόματη ρύθμιση της ροής ατμού.

Avantages

Ευκολία, ταχύτητα, έξυπνες λειτουργίες

Contre

Δεν εντόπισα κάτι μέχρι τώρα

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9660/30 Σύστημα σιδερώματος

11/02/2022

Portugal

Portugal

Acheteur vérifié

Excelente funcionamento

Um produto de excelente qualidade, já tenho a alguns anos e continua como novo. Super leve, fácil de usar e de excelente temperatura e vapor que ajuda a passar roupa num instante. Recomendo a todos que como eu precisam de algo que facilite o trabalho.

Avantages

Qualidade

Contre

Nenhuma

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Ferro com gerador de vapor

Oui, je recommande ce produit

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