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DST8020/20
Puissance de 3 000 W
Aucun risque de brûlure
Semelle SteamGlide Elite
Débit de vapeur continu 55 g/min
Commencez votre repassage en un rien de temps grâce à une puissance accrue, pour un temps de chauffe rapide.
Avec un débit vapeur continu de 55 g/min, aucun passage du fer sur vos vêtements n'est sous-employé, ce qui vous permet d'éliminer les faux plis plus rapidement.
Le puissant effet pressing de 240 g permet d'éliminer les faux plis tenaces de tous vos vêtements.
Récompenses
Notation globale