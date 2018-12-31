Des résultats parfaits en un clin d'œil

Repassez en toute simplicité grâce à notre nouveau fer Philips Azur série 8000. Commencez sans attendre grâce aux 3 000 W permettant un temps de chauffe rapide et des performances puissantes. Notre technologie OptimalTEMP garantit l'absence de brûlures sur tous les vêtements repassables, pour une tranquillité d'esprit totale.