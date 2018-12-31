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  • Des résultats parfaits en un clin d'œil
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Série 8000 AzurFer vapeur

DST8020/20

2 Récompenses

Des résultats parfaits en un clin d'œil
Repassez en toute simplicité grâce à notre nouveau fer Philips Azur série 8000. Commencez sans attendre grâce aux 3 000 W permettant un temps de chauffe rapide et des performances puissantes. Notre technologie OptimalTEMP garantit l'absence de brûlures sur tous les vêtements repassables, pour une tranquillité d'esprit totale.
Voir tous les avantages

Aucun réglage nécessaire, aucun souci

Des résultats parfaits en un clin d'œil

  • Puissance de 3 000 W

  • Aucun risque de brûlure

  • Semelle SteamGlide Elite

  • Débit de vapeur continu 55 g/min

3 000 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

3 000 W pour une montée en température rapide et d'excellentes performances

Commencez votre repassage en un rien de temps grâce à une puissance accrue, pour un temps de chauffe rapide.

Jusqu'à 55 g/min de débit vapeur puissant et continu

Jusqu'à 55 g/min de débit vapeur puissant et continu

Avec un débit vapeur continu de 55 g/min, aucun passage du fer sur vos vêtements n'est sous-employé, ce qui vous permet d'éliminer les faux plis plus rapidement.

L'effet pressing de 240 g permet d'éliminer les faux plis les plus tenaces

L'effet pressing de 240 g permet d'éliminer les faux plis les plus tenaces

Le puissant effet pressing de 240 g permet d'éliminer les faux plis tenaces de tous vos vêtements.

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