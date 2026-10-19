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Chargeur USB autonome

DLP6080WT/11

Chargez votre smartphone lors de vos déplacements

Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger 2 smartphones à la fois. Avec voyant lumineux indiquant l'état de charge.

Voir tous les avantages

1 câble micro-USB inclus

Chargez votre smartphone lors de vos déplacements

  • Universel

Voyant d'alimentation pour connaître l'état en un coup d'œil

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour révéler la LED et connaître en un coup d'œil l'état de charge de votre chargeur autonome.

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

Rechargez vos appareils à volonté, même en déplacement

Ce chargeur portable vous fournit assez d'énergie pour plus de deux charges complètes pendant vos déplacements. Emportez-le partout avec vous pour recharger vos appareils dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

  • PDF fichier, 240.4 kB
  • 21 July 2026

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