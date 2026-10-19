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Arrêté
DLP2552Q/97
Chargeur allume-cigare ultra-rapide
Chargez votre téléphone portable équipé de la technologie QC grâce à une puissance maximale de 18 W en sortie et une tension/un courant de charge dynamique optimal.
Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités
Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de votre véhicule et se connecte à votre appareil pour un chargement facile et pratique lors de vos déplacements.