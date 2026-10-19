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Chargeur allume-cigare USB

DLP2552Q/97

Chargeur allume-cigare ultra-rapide

Chargez votre téléphone portable équipé de la technologie QC grâce à une puissance maximale de 18 W en sortie et une tension/un courant de charge dynamique optimal.

Voir tous les avantages

prise en charge QC 3.0

Chargeur allume-cigare ultra-rapide

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Protection intelligente contre les surchauffes, les surtensions et les surintensités

Chargement depuis la prise 12 V de votre véhicule

Le chargeur compact se branche sur la prise 12 V de votre véhicule et se connecte à votre appareil pour un chargement facile et pratique lors de vos déplacements.

Compatible avec les tablettes, les smartphones et la plupart des appareils USB

Spécificités Techniques

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