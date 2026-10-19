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Arrêté
DLP2053WT/11
Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement
Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Les 2 ports USB vous permettent de recharger 2 appareils à la fois. Charge ultra-rapide à 2,1 A.
Universel
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Il suffit d'appuyer sur un bouton pour révéler la LED et connaître en un coup d'œil l'état de charge de votre chargeur autonome.
Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.