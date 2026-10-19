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Arrêté

Chargeur USB autonome

DLP2053WT/11

Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement

Oubliez les problèmes d'autonomie : la batterie vous fournit l'énergie nécessaire pour recharger votre appareil plus d'une fois. Les 2 ports USB vous permettent de recharger 2 appareils à la fois. Charge ultra-rapide à 2,1 A.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Rechargez votre appareil à volonté, même en déplacement

  • Universel

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à ce chargeur autonome. Intelligent, il fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de le retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

Voyant d'alimentation pour connaître l'état en un coup d'œil

Il suffit d'appuyer sur un bouton pour révéler la LED et connaître en un coup d'œil l'état de charge de votre chargeur autonome.

Pour les appareils USB

Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.

Spécificités Techniques

Manuels et documentation

Feuillets commerciaux locaux

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  • 21 July 2026

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