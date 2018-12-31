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Arrêté

Batterie externe USB

DLP1013M/00

Chargeur autonome fin et puissant

Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. 2 sorties USB.

Voir tous les avantages

Boîtier métallique

Chargeur autonome fin et puissant

  • 10 000 mAh

  • 2 ports de charge USB

  • Batterie Li-polymère

Voyant d'alimentation

Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

Port de charge rapide 5 V / 2,1 A

Spécificités Techniques

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