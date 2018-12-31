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Arrêté
DLP1013M/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh grâce à une batterie Li-polymère sûre. Oubliez les soucis de téléphone déchargé. 2 sorties USB.
10 000 mAh
2 ports de charge USB
Batterie Li-polymère
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
2 ports USB pour charger deux appareils simultanément
Notation globale