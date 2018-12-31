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Arrêté
DLC5204C/00
Câble tressé haut de gamme USB-C > USB-C
Fonctionne avec votre chargeur USB-C ou allume-cigare doté d'une prise USB-C. Un câble de rechange ou de secours très pratique !
Synchronisation et charge
1,2 mètre (4 pieds)
Câble tressé noir
Prend en charge la vitesse de transfert haut débit à 5 Gbits/s USB 3.0.
Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.
Notation globale