Cette brosse réalise 3 actions : 1) Sa semelle spécialement conçue élimine la poussière en profondeur tout en respectant les sols. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.