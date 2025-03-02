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Cette brosse réalise 3 actions : 1) Sa semelle spécialement conçue élimine la poussière en profondeur tout en respectant les sols. 2) Elle aspire les grosses particules grâce à sa grande ouverture à l'avant. 3) Elle balaie la poussière et les saletés le long des meubles et des murs avec ses deux brosses latérales.

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  • 2 March 2025

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