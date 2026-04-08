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Anneau d'étanchéité pour bol de blender
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Pour réussir parfaitement vos smoothies et vos autres préparations culinaires, ce blender Philips Daily combine un moteur de 400 W, un bol de 1,5 l et des lames en étoile ProBlend 4. Mixer devient un jeu d'enfant !
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