Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient actuellement aucun article.
CP2342/01
Maintient les têtes de rasage en place
Essentiel, ce support pour les têtes de rasage des rasoirs Philips les maintient dans la bonne position pour un rasage précis et confortable à coup sûr.Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Pièces de rechange
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.