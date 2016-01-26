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Arrêté
De la puissance pour votre musique
Diffusez la musique au format numérique enregistrée sur votre smartphone via Bluetooth®, ou écoutez vos CD MP3 et CD-R/RW grâce à cette microchaîne Philips. Les enceintes Bass Reflex et les 70 W de puissance maximale offrent des basses impressionnantes et un son puissant.
Bluetooth®
Port USB pour charge
Le Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée fiable et peu gourmande en énergie. Cette technologie permet une connexion sans fil facile à un iPod/iPhone/iPad ou d'autres appareils Bluetooth® tels que des smartphones, des tablettes ou même des ordinateurs portables. Ainsi, cette enceinte pourra diffuser facilement sans fil vos musiques préférées et le son de vos jeux ou vidéos.
Grâce à la transférabilité totale des fichiers, vous pouvez accéder à davantage de musique en connectant une clé USB ou un lecteur MP3 sur la prise USB Direct intégrée.
4.1
sur 6
8
Avis
88%
recommandent ce produit
rexabe
26/01/2016
België
Product dat voldoet aan de verwachting
Klank boxen goed uitgebalanceerd Usb en bluetooth ok . Kortom verrast van product. Het enige jammer is de plastic look van de frontkant box .Maar dat is natuurlijk persoonlijke smaak ;-)
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2360 Micromuzieksysteem
Oui, je recommande ce produit
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Dojan
24/12/2017
Deutschland
Für unsere Bedürfnisse optimal
Wir benutzen dieses Produkt - als Radio - als CD-Player - zur Audio-Wiedergabe vom USB-Stick - zur Audio-Wiedergabe eines angeschlossenen TV Wir sind voll zufrieden, kein Schnick-Schnack, einfache Bedienung, gute Klangqualität.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2360 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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Totti1968a
03/07/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Klein aber oho!
Kleine kompakte Anlage mit sattem Sound! Music über Bluetooth von allen Geräten abspielbar! Bedienung über Fernbedienung völlig problemlos!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit BTM2360 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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