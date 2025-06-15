Termes recherchés

    Précision maximale pour un effort minimal

      Beard Trimmer 5000 Series Stylisation de la barbe avec compartiment à poils

      BT5780/15

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Précision maximale pour un effort minimal

      Bénéficiez d'une précision totale sans effort. Avec ses lames auto-affûtées en métal et son compartiment innovant pour collecter les poils, notre tondeuse vous offre une expérience de rasage simple et précise. De plus, la technologie BeardSense permet d'augmenter la puissance au bon moment.

      Ce produit
      Beard Trimmer 5000 Series
      Beard Trimmer 5000 Series

      Stylisation de la barbe avec compartiment à poils

      Précision maximale pour un effort minimal

      Pour une barbe précise et moins de nettoyage

      • Lames 100 % métal
      • Pas de 0,2 mm
      • Technologie BeardSense
      • Compartiment de collecte des poils
      • Jusqu'à 100 minutes d'autonomie
      Précision maximale et performances durables

      Précision maximale et performances durables

      Les lames métalliques auto-affûtées offrent une résistance optimale pour une précision maximale lors de la coupe, tout en restant aussi tranchantes qu'au premier jour, sans besoin de lubrification. Leur conception antirouille facilite également leur nettoyage.

      Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

      Stylisez votre barbe avec une précision parfaite

      Grâce à sa molette de précision, la tondeuse propose 40 hauteurs de coupe réglables par pas de 0,2 mm, pour une barbe taillée exactement comme vous le souhaitez.

      Conçu pour récupérer les poils coupés au fur et à mesure

      Conçu pour récupérer les poils coupés au fur et à mesure

      Notre compartiment de collecte des poils innovant récupère efficacement jusqu'à 80 % des poils coupés*, pour une utilisation plus pratique.

      Coupe puissante, même pour les barbes les plus difficiles à entretenir

      Coupe puissante, même pour les barbes les plus difficiles à entretenir

      Grâce à la technologie BeardSense, notre tondeuse analyse la densité de votre barbe 125 fois par seconde et ajuste automatiquement la puissance dans les zones plus denses, vous garantissant ainsi des performances optimales et un résultat impeccable.

      Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

      Une coupe efficace et uniforme pour obtenir votre look idéal

      Les sabots dynamiques avancés soulèvent les poils vers la lame, capturant chaque poil à chaque passage pour une coupe uniforme et efficace.

      Simplifiez votre routine grâce à un nettoyage facile

      Simplifiez votre routine grâce à un nettoyage facile

      La tondeuse étant 100 % lavable, il vous suffit de la rincer sous le robinet pour en faciliter l'entretien.

      Pour un contrôle optimal et un confort absolu pendant la coupe

      Pour un contrôle optimal et un confort absolu pendant la coupe

      Sa poignée ergonomique à 360°, fine et maniable, vous offre une prise en main confortable et un contrôle absolu pour soigner chaque détail de votre style.

      Charge et stockage pratiques.

      Charge et stockage pratiques.

      Le socle de charge pratique permet de recharger et de ranger facilement votre appareil pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

      Des performances constantes et optimales, du début à la fin

      Des performances constantes et optimales, du début à la fin

      Notre batterie au lithium durable offre jusqu'à 100 minutes d'autonomie, avec une option de charge rapide de 5 minutes**, pour une utilisation continue et puissante.

      Gardez un œil sur la charge

      Gardez un œil sur la charge

      L'indicateur lumineux vous informe de l'état de la batterie et vous indique lorsqu'elle est complètement chargée, afin que vous soyez toujours prêt pour la prochaine utilisation.

      Spécificités Techniques

      • Accessoires

        Pratique
        • Compartiment de collecte des poils
        • Brossette de nettoyage
        • USB-A (adaptateur non inclus)
        • Socle de charge
        Voyage et rangement
        Trousse souple

      • Alimentation

        Charge
        • 1 heure
        • Recharge rapide en 5 min
        • Charge USB-A (5 V⎓ / ≥1 A)
        Autonomie
        1h40
        Type de batterie
        Li-ion
        Niveau de la batterie
        Témoin de charge
        Utilisation
        Sans fil

      • Design

        Finition
        Noir intense
        Manche
        Forme ergonomique

      • Entretien

        Garantie
        Jusqu'à 5 ans***

      • Facile d'utilisation

        Sans entretien
        Aucune huile pour lame nécessaire
        Étanchéité
        À sec ou avec de la mousse

      • Récapitulatif

        Partie du corps
        Barbe
        Outils et accessoires
        6
        Hauteurs de coupe
        0,4 à 20 mm
        Pas
        40
        Solution
        Taille
        Technologies
        BeardSense

      • Kit coiffeur

        Lame de coupe
        Lames auto-affûtées en métal

      • Sabots

        Barbe
        • Court (0,4 à 10 mm)
        • Long (10,4 à 20 mm)

      Rechercher de l'assistance pour ce produit

      Consultez les conseils produits, les FAQ, les modes d'emploi et les informations sur la sécurité et la conformité.
      Notation globale

      • Après enregistrement sur Philips.com dans les 90 jours suivant l'achat 

      Warranty icon

      Nous garantissons la qualité pour une tranquillité d'esprit durable.

      Consultez notre politique de garantie
      Refurbishment icon

      Nous donnons une seconde vie aux produits grâce aux éditions reconditionnées.*

      Découvrez nos produits mieux que neufs.
      Parts and accessories

      Nous vous aidons à remplacer les pièces, et non le produit entier*

      Achetez des pièces et accessoires
      Sustainability icon

      Nous assumons la responsabilité de notre impact sur l'environnement

      En savoir plus sur nos objectifs de développement durable

      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

