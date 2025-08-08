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  • Un séchage puissant à plus basse température
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3000 SeriesSèche-cheveux

BHD351/10

4.5
| (675) Avis | 97% recommandent ce produit
Un séchage puissant à plus basse température
L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien.
Voir tous les avantages

avec l'accessoire ThermoProtect

Un séchage puissant à plus basse température

  • 2100 W

  • Accessoire ThermoProtect

  • Fonction ionique avancée

  • 6 combinaisons température/vitesse

Un séchage puissant de 2 100 W

Un séchage puissant de 2 100 W

Ce sèche-cheveux de 2 100 W produit un puissant flux d'air, pour des résultats magnifiques tous les jours.

Accessoire ThermoProtect

Accessoire ThermoProtect

L'accessoire ThermoProtect spécialement conçu crée un puissant mélange d'air chaud et froid, pour des cheveux préservés au quotidien. Il fait baisser la température de 15 °C tout en continuant à sécher vos cheveux rapidement.

Fonction ionique avancée pour des cheveux brillants et sans frisottis

Fonction ionique avancée pour des cheveux brillants et sans frisottis

Ce puissant système ionique produit jusqu'à 20 millions d'ions* par séance de séchage, pour intensifier la brillance de vos cheveux. Ils sont brillants et sans frisottis.

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4.5

sur 6

675

Avis

97%

recommandent ce produit

08/08/2025

France

France

Puissance de séchage, chevelure protégée

Sèche-cheveux puissant 2100w qui permet un séchage rapide tout en protégeant le cheveux avec sa fonction de séchage ionique. Cheveu plus doux, sans frisottis et brillant. Tenue en main très bonne et facilité d’utilisation des touches de température et vitesse. J’apprécie particulièrement la touche unique de réglage de température. Le gabarit est très correct car il prend peu de place et le câble long de 1m80 est idéal. Aucune odeur après utilisation. J’apprécie aussi l’arrière du sèche-cheveux légèrement incurvé et plat pour un nettoyage optimal. Les accessoires qui l’accompagne sont très pratiques : 2 concentrateurs de séchage qui permettent de réussir sa coiffure. Je ne le trouve pas plus bruyant que mon précédent sèche-cheveux. Pour conclure, gros point positif sur sa puissance, maîtrise de la chaleur diffusée et soin du cheveu. S’il fallait un point d’amélioration : gagner quelques grammes sur son poids.

Avantages

Puissance, protection, choix de la température et de la vitesse

Contre

Poids

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000 Series BHD351/10 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000 Series BHD351/10 Sèche-cheveux

17/12/2024

France

France

Au top

Je suis à mon 5e sèche cheveux en 1 mois. Achète chez les concurrents. Une catastrophe a chaque fois. Cheveux trop lisse des baguettes sue cheveux fin c’est très moche, trop chaud, brule le cheveux. Après de multiples recherches je tombe sur ce sèche cheveux Philips et oh surprise c’est une merveille pour les cheveux fin et fragile ! J’ai retrouvé du volume avec des cheveux soyeux et légèrement ondulés comme j’ai habituellement ! Je revis ! Merci Philips de continuer à faire de vrai sèche cheveux !

Avantages

La touche froide pour fixer la coiffure, le dermo protect

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000 BHD360/20R1 Reconditionné Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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12/01/2024

France

France

Super performance

Des réception du colis je l'ai essayé et sans regret l'achat il sèche vite et mes cheveux sont disciplinés fini l'effet statistiques le rendu est vraiment super comme à la sortie du salon.Ensuite sa couleur est juste magnifique ce noir et rose et son câble est assez long donc pour moi c'est une perfection signée Phillips merci

Avantages

Séchage rapide et un super résultat sans frisottis

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 3000 Series BHD350/10 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

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