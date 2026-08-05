Payez plus tard avec Klarna
Inscrivez‑vous pour de offres exclusives
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
EssentialCare BHC010/00 Dryer
Arrêté
Assistance
BHC010/00
Accéder à la Boutique
Identifiez-vous ou créez un compte
Vous avez instantanément accès aux manuels, à une assistance personnalisée et plus encore. C'est rapide et facile.
Déclaration de conformité européenne - English (US)
Tout (4)
Où est le numéro de modèle/série de ma brosse Philips ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Ma brosse coiffante Philips dégage une odeur étrange
Ma brosse coiffante Philips s'éteint toute seule