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Arrêté

Signage SolutionsÉcran tactile multipoint

BDT5551EH/02

Plus d'interaction
Faites passer les informations ou messages marketing essentiels de façon claire. Son écran tactile interactif vous permet d'impliquer vos clients comme jamais auparavant.
Voir tous les avantages

avec l'écran tactile LED 140 cm (55")

Plus d'interaction

  • 140 cm

  • Rétroéclairage LED de périphérie

  • Full HD

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Contours rétroéclairés par LED

Profitez d'une dispersion homogène de la lumière avec la technologie LED révolutionnaire. Des LED blanches sont positionnées sur le bord de l'écran pour une répartition plus homogène. Résultat : une consommation d'électricité réduite, moins de chaleur produite et une gamme de couleur parfaitement homogène.

Cadre fin pour un look élégant

Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il trouve sa place dans tous les intérieurs et pour tous types d'application.

Spécificités Techniques

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