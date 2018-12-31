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Arrêté
BDT5551EH/02
140 cm
Rétroéclairage LED de périphérie
Full HD
Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !
Profitez d'une dispersion homogène de la lumière avec la technologie LED révolutionnaire. Des LED blanches sont positionnées sur le bord de l'écran pour une répartition plus homogène. Résultat : une consommation d'électricité réduite, moins de chaleur produite et une gamme de couleur parfaitement homogène.
Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il trouve sa place dans tous les intérieurs et pour tous types d'application.
Notation globale