Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Payez plus tard avec Klarna
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
Arrêté
BDM3490UC/00
86,7 cm (34")
WQHD (3 440 x 1 440)
Les moniteurs de bureau offrent une expérience d'utilisateur individuelle, ce qui convient très bien à une conception incurvée. L'écran incurvé produit un effet d'immersion subtil et agréable qui vous plonge au cœur de l'action.
Les nouveaux écrans Philips comportent des bordures ultraminces permettant de réduire les distractions et d'optimiser la surface de visionnement. Particulièrement adaptés à une installation multiécran ou en mosaïque, que ce soit pour des jeux, du graphisme ou des applications professionnelles, les bordures vous donnent l'impression d'utiliser un seul grand écran.
Ces moniteurs Philips offrent des images UltraWide CrystalClear Quad HD 3 440 x 1 440 pixels. Équipés de dalles hautes performances offrant une grande densité de pixels et un grand angle de vue de -178/+178 degrés, ces nouveaux moniteurs donnent vie à vos images et graphismes. Leur format 21/9 UltraWide vous permet d'augmenter votre productivité en facilitant les comparaisons directes et l'affichage des différentes colonnes des feuilles de calcul. Que vous soyez un professionnel exigeant à qui il faut des informations détaillées pour ses solutions de CAO et FAO ou un spécialiste de la finance travaillant sur d'énormes feuilles de calcul, les écrans Philips affichent des images de qualité CrystalClear.
4.5
sur 6
4
Avis
100%
recommandent ce produit
RichardT
04/04/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Excellent Monitor
More than happy with this monitor, would recommend to anyone.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide LCD display
Lynhart
18/12/2016
Danmark
Acheteur vérifié
Super skærm
Skærmen er så skarp at selv alm. billeder virker 3d-agtige
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance BDM3490UC Buet UltraWide LCD-display
Heimkinofreund
18/05/2017
Deutschland
Acheteur vérifié
Edler Monitor aber nicht ganz perfekt
Ehrlich gesagt möchte ich diesen Monitor nicht mehr missen wollen. Aufgefallen ist mir gleich das kratzen in dem Soundsystem durch die Lautsprecher obwohl die Lautstärke noch nicht einmal die Hälfte von der möglichen hatte. Für mich so nicht zu gebrauchen da ich lieber den Sound über ein externes Soundsystem höre. Die Idee es in dem Fuss unterzubringen ist eigentlich klasse lässt aber dadurch ihn monströs aussehen. Ich nutze ihn überwiegend zum rendern meiner 4k Videos und Internet. Zocke damit nicht da ich beide namhaften Konsolen Hersteller besitze. Die ganzen Anschlussmöglichkeiten haben mich wirklich sehr überrascht das ist mal kein Standard. Er passt eben perfekt zu meinem Highend PC, hoffe er hält noch lange durch denn er würde mir fehlen.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Brilliance BDM3490UC Curved UltraWide-LCD-Monitor
Rayon de l'arc de la courbure de l'écran en mm
Cet écran Philips est certifié MHL. Toutefois, si votre appareil MHL ne se connecte pas ou ne fonctionne pas correctement, consultez la FAQ de l'appareil MHL ou renseignez-vous auprès du revendeur pour plus d'informations. La politique du fabricant de votre appareil peut nécessiter l'achat du câble ou de l'adaptateur MHL spécifique à leur marque pour un fonctionnement optimal.
Nécessite un appareil mobile certifié MHL et un câble MHL (non inclus). Renseignez-vous sur la compatibilité de l'appareil MHL auprès du revendeur.
L'économie d'énergie en mode veille/arrêt de la directive ErP n'est pas applicable à la fonction de charge MHL.
Pour la liste complète de produits MHL, visitez www.mhlconsortium.org
Temps de réponse égal à SmartResponse