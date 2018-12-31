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Arrêté
BDL5545ET/00
140 cm (55")
Tactile multipoint
Full HD
Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.
Profitez d'images ultra-nettes avec Display Port et sa prise en charge des contenus graphiques large bande. En plus de transmettre la vidéo en HD, le port Display Port gère aussi l'audio, si bien qu'un seul câble suffit.
Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.
Notation globale