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  • Améliorez l'interaction avec le public
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Arrêté

Moniteur LCD

BDL5545ET/00

Améliorez l'interaction avec le public
Rapprochez-vous encore plus de votre public avec cet écran tactile LCD. Rapide, précis et extrêmement robuste, son excellente performance n'a d'égales que sa fiabilité et sa fonctionnalité.
Voir tous les avantages

avec l'écran Multi-Touch

Améliorez l'interaction avec le public

  • 140 cm (55")

  • Tactile multipoint

  • Full HD

Technologie tactile optique pour des interactions utilisateur avancée

Les capteurs situés sur les bords de l'écran garantissent une clarté irréprochable et vous permettent de profiter d'interactions tactiles multipoints qui ouvrent des possibilités infinies de nouvelles applications interactives.

Display Port pour une prise en charge plus rapide des contenus graphiques

Profitez d'images ultra-nettes avec Display Port et sa prise en charge des contenus graphiques large bande. En plus de transmettre la vidéo en HD, le port Display Port gère aussi l'audio, si bien qu'un seul câble suffit.

Fente Open Pluggable Specification

Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

Spécificités Techniques

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