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  • Visibilité exceptionnelle et images plus claires
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Arrêté

Signage SolutionsÉcran V-line

BDL4780VH/00

Visibilité exceptionnelle et images plus claires
Grâce à cet écran haute luminosité, vous profiterez des toutes dernières fonctionnalités de connectivité et de gestion de contenu tout en vous assurant de bénéficier du meilleur rapport qualité/prix grâce à la gestion à distance.
Voir tous les avantages

grâce à un écran ultra-lumineux

Visibilité exceptionnelle et images plus claires

  • 119 cm (47")

  • Rétroéclairage direct par DEL

  • HD 1080p

  • 2 000 cd/m²

Technologie LED Full HD : des images éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.

Projection d'une image extrêmement lumineuse, même en plein jour

Projection d'une image extrêmement lumineuse, même en plein jour

Ce panneau de 2000 nits est la promesse d'une expérience de visionnement exceptionnelle, même dans les zones exposées à la lumière directe du soleil. La luminosité élevée vous ouvre tout un éventail de nouvelles possibilités d'installation, puisqu'elle vous garantit des images très claires même dans les endroits où l'intensité de la lumière ambiante pose habituellement problème.

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

Spécificités Techniques

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