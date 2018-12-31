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Arrêté
BDL4780VH/00
119 cm (47")
Rétroéclairage direct par DEL
HD 1080p
2 000 cd/m²
La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.
Ce panneau de 2000 nits est la promesse d'une expérience de visionnement exceptionnelle, même dans les zones exposées à la lumière directe du soleil. La luminosité élevée vous ouvre tout un éventail de nouvelles possibilités d'installation, puisqu'elle vous garantit des images très claires même dans les endroits où l'intensité de la lumière ambiante pose habituellement problème.
SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.
Notation globale