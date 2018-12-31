Projection d'une image extrêmement lumineuse, même en plein jour

Ce panneau de 2000 nits est la promesse d'une expérience de visionnement exceptionnelle, même dans les zones exposées à la lumière directe du soleil. La luminosité élevée vous ouvre tout un éventail de nouvelles possibilités d'installation, puisqu'elle vous garantit des images très claires même dans les endroits où l'intensité de la lumière ambiante pose habituellement problème.