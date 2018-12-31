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Arrêté

Moniteur LCD

BDL4681XU/00

Captez l'attention de votre public
Communiquez votre message sur un mur vidéo uniforme et élégant. Que vous optiez pour un carré de 5 x 5 ou un format paysage de 1 x 3, votre public sera conquis.
Voir tous les avantages

avec un écran au cadre ultra-fin

Captez l'attention de votre public

  • 117 cm (46")

  • multimédia

  • HD Ready

Résolution 16/9 WXGA 1 366 x 768 pour un affichage plus net

Le format de l'écran LCD résolution WXGA autorise des affichages de 1 366 x 768 pixels. La résolution WXGA permet de disposer de moniteurs sans entrelacement, offrant de meilleures performances d'affichage et des couleurs plus réalistes.

Cadre fin pour un look élégant

Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

Étalonnage avancé de la couleur paramétré en usine

Qu'il s'agisse d'un mur vidéo de 3 x 3, 2 x 4 ou 5 x 5, il faut que les couleurs de chaque image soient identiques dans tous les écrans. C'est pour cela que chaque écran est spécialement étalonné en usine afin de satisfaire aux exigences très strictes des murs vidéo avancés.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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