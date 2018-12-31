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  • Créez un mur vidéo époustouflant
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Arrêté

Signage SolutionsÉcran pour vidéomosaïque

BDL4676XL/00

Créez un mur vidéo époustouflant
Créez les vidéomosaïques les plus captivantes avec notre gamme de modèles pour murs vidéo pratiquement dépourvus de cadre et avec une qualité d'image HD 1080p incroyable. Offrez à votre public une expérience visuelle mémorable.
Voir tous les avantages

dépourvu de cadre grâce à cet affichage à DEL.

Créez un mur vidéo époustouflant

  • 117 cm (46")

  • Rétroéclairage direct par DEL

  • HD 1080p

Technologie LED Full HD pour des images éclatantes

Les LED blanches sont des semi-conducteurs qui permettent d'obtenir rapidement une luminosité intense et homogène et ainsi d'économiser le temps de mise au point. Les LED ne contiennent pas de mercure et sont conformes aux processus de recyclage et d'élimination respectueux de l'environnement. Les LED offrent un meilleur contrôle de la gradation du rétroéclairage LCD, et ainsi un niveau de contraste très élevé. La reproduction des couleurs est optimale grâce à la luminosité homogène de l'écran.

Conception sans châssis pour des murs vidéo à couper le souffle

Créez de fantastiques murs vidéo avec des écrans sans châssis, configurables en des ensembles comprenant jusqu'à 15 x 10 écrans. Avec des bords parmi les plus fins du marché, vous remarquerez à peine les interstices entre les images, pour une expérience visuelle inoubliable.

Étalonnage avancé de la couleur

Utilisez notre outil d'étalonnage avancé de la couleur pour offrir à l'ensemble des écrans de votre réseau des couleurs homogènes. Cet outil ajuste automatiquement tous les écrans de votre application d'affichage dynamique pour optimiser l'homogénéité des couleurs et offrir à votre public une expérience visuelle des plus mémorables.

Spécificités Techniques

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