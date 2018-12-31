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Arrêté

Moniteur LCD

BDL4645E/00

Une image nette et éclatante
Captivez votre public et communiquez des messages marketing ou d'autres informations avec une netteté saisissante grâce à cet écran d'information publique ultra-fonctionnel. Avec ses différentes entrées vidéo et son emplacement OPS, cet écran vous enchantera.
Voir tous les avantages

avec cet élégant écran Full HD

Une image nette et éclatante

  • 117 cm (46")

  • multimédia

  • Full HD

Fente Open Pluggable Specification

Développée pour le marché de l'affichage numérique, la fente Open Pluggable Specification (OPS) est conçue pour faciliter énormément la modification ou la mise à niveau de votre lecteur multimédia en vous permettant tout simplement de le brancher directement sur l'écran. Que vous disposiez d'un lecteur d'entrée, de milieu ou haut de gamme, la technologie OPS est parfaitement prise en charge et vous permet de réduire le coût total de possession sur le long terme.

Contrôle réseau : RJ45

Gérez facilement votre écran grâce au nouveau port LAN (RJ45). Vous pouvez configurer chaque écran ou connaître le statut de chaque appareil, rapidement et facilement, via une connexion RJ45.

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Spécificités Techniques

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