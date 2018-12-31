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Arrêté

Moniteur LCD

BDL4631V/00

Captez l'attention de votre public
Ce moniteur LCD professionnel 46" est l'outil idéal pour faire passer tous vos messages. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau, dans une matrice en mosaïque ou en tant que moniteur à usage public, ce modèle intègre toute une gamme de fonctions pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes.
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Captez l'attention de votre public

  • 46"

  • multimédia

  • Moniteur HDTV

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Mode portrait

Ce moniteur peut être installé à la verticale en toute sécurité.

Spécificités Techniques

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