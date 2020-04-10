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Arrêté
BDL4330QL/00
43 po
Rétroéclairage direct par DEL
HD 1080p
Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.
Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.
Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.
Récompenses
2.8
sur 6
6
Avis
FloBuz
10/04/2020
France
Excellent écran professionnel
4 de ces écrans sont installés en carrés au mur en tant qu'écrans de contrôle dans notre centre de supervision. Ils sont actifs 24h/24 depuis près de 4 ans et nous n'avons jamais eu le moindre souci. L'image est très nette, excellentes dalles, très économes en énergie. Je recommande ce produit
Avantages
Qualité d'affichage, faible consommation, excellente visibilité, grande fiabilité
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Écran Q-Line BDL4330QL Full HD 43" avec rétroéclairage direct par LED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Écran Q-Line BDL4330QL Full HD 43" avec rétroéclairage direct par LED
Music
12/06/2019
Italia
ottimo rapporto qualità prezzo
Siamo un service che ha 40 di questi monitor che vengono utilizzati continuamente. Non ci hanno mai dato nessun problema. Accettano tutti i segnali e riproducono filmati da pennetta USB.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL4330QL Full HD con retroilluminazione a LED diretta da 43"
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL4330QL Full HD con retroilluminazione a LED diretta da 43"
Nadeem
05/07/2017
United Kingdom
Acheteur vérifié
Brightness not sufficient for signage product
Brightness for any signage display MUST be 500 cdi or higher.
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Q-Line Display BDL4330QL 43" Direct LED Backlight Full HD
Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Q-Line Display BDL4330QL 43" Direct LED Backlight Full HD