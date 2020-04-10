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Arrêté

Signage SolutionsÉcran Q-Line

BDL4330QL/00

2.8
| (6) Avis

1 récompense

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Informez et captivez grâce au moniteur professionnel HD intégrale Q-Line de Philips. Cette solution fiable peut être installée rapidement, sans équipement additionnel.
Voir tous les avantages

Écran 16/7 facile à installer.

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  • 43 po

  • Rétroéclairage direct par DEL

  • HD 1080p

Gestion du système à distance à partir de CMND

Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

Spécificités Techniques

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Récompenses

  • Award image AWARD-7185173

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.8

sur 6

6

Avis

4

10/04/2020

France

France

Excellent écran professionnel

4 de ces écrans sont installés en carrés au mur en tant qu'écrans de contrôle dans notre centre de supervision. Ils sont actifs 24h/24 depuis près de 4 ans et nous n'avons jamais eu le moindre souci. L'image est très nette, excellentes dalles, très économes en énergie. Je recommande ce produit

Avantages

Qualité d'affichage, faible consommation, excellente visibilité, grande fiabilité

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Écran Q-Line BDL4330QL Full HD 43" avec rétroéclairage direct par LED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Écran Q-Line BDL4330QL Full HD 43" avec rétroéclairage direct par LED

12/06/2019

Italia

Italia

ottimo rapporto qualità prezzo

Siamo un service che ha 40 di questi monitor che vengono utilizzati continuamente. Non ci hanno mai dato nessun problema. Accettano tutti i segnali e riproducono filmati da pennetta USB.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL4330QL Full HD con retroilluminazione a LED diretta da 43"

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Display Q-Line BDL4330QL Full HD con retroilluminazione a LED diretta da 43"

05/07/2017

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Brightness not sufficient for signage product

Brightness for any signage display MUST be 500 cdi or higher.

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Q-Line Display BDL4330QL 43" Direct LED Backlight Full HD

Cet avis concerne le produit Philips Signage Solutions Q-Line Display BDL4330QL 43" Direct LED Backlight Full HD

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