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Arrêté

Moniteur LCD

BDL4251V/00

Captez l'attention de votre public
Affichez vos messages dans les applications les plus exigeantes grâce à cet élégant écran LCD 107 cm (42"). En affichage public individuel ou intégré à un réseau ou à une matrice en mosaïque, il en mettra plein la vue.
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avec écran LCD 107 cm (42") au cadre ultra-fin

Captez l'attention de votre public

  • 107 cm (42")

  • multimédia

  • Full HD

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution haute définition (Full HD) en écran large constituée de 1080 lignes progressives comportant chacune 1920 pixels. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format HD avec un maximum de 1080 lignes. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Cadre fin pour un look élégant

Le cadre fin permet un affichage public élégant et adapté à tous types d'environnements. Il est en outre idéal pour les mosaïques de vidéos.

Prise en charge des applications en matrice mosaïque

La fonction de zoom interne facilite la mise en œuvre d'une matrice de projection murale, sans recourir à un équipement externe onéreux. Possibilité de Vidiwall de 25 moniteurs en divisant jusqu'à 5 moniteurs verticalement et horizontalement.

Spécificités Techniques

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