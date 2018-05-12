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  • Moniteur d'affichage public haute résolution
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Arrêté

Moniteur plasma

BDH4251V/00

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Moniteur d'affichage public haute résolution
Haut de gamme, rentable, ce moniteur plasma est conçu pour les applications d'affichage public intérieures. Il intègre un dispositif de désentrelacement performant, un système de traitement vidéo numérique avancé, ainsi que la toute dernière technologie plasma pour garantir un affichage optimal de vos messages.
Voir tous les avantages

Moniteur plasma XGA 42"

Moniteur d'affichage public haute résolution

  • 107 cm

  • XGA

Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Luminosité (1 500 cd/m²) et contraste (15000:1) élevés

Une luminosité et un contraste élevés offrent de nombreux avantages dans les environnements publics où la luminosité est variable et échappe souvent à tout contrôle.

Désentrelacement adapté au mouvement pour des images nettes

Cet algorithme de désentrelacement permet de détecter le type de source vidéo (photo, image en mouvement ou film) et d'optimiser automatiquement le désentrelacement à l'aide du mode spatial, temporel ou film. Il constitue la solution idéale pour obtenir des images parfaitement stables et nettes.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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Avis

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12/05/2018

Ελλάδα

Ελλάδα

ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ

ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΗ ΦΥΡΟΜ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΔΩ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 42 PFH 6109/88, ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ ΚΑΗΚΕ Η ΜΗΤΡΙΚΗ!! ΤΙ ΧΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΛΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΛΙΠΣ? ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΠΟΥ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ!!

Cet avis concerne le produit Philips οθόνη plasma BDH4251V 42" XGA

Cet avis concerne le produit Philips οθόνη plasma BDH4251V 42" XGA

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