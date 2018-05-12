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Arrêté
BDH4251V/00
107 cm
XGA
L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.
Une luminosité et un contraste élevés offrent de nombreux avantages dans les environnements publics où la luminosité est variable et échappe souvent à tout contrôle.
Cet algorithme de désentrelacement permet de détecter le type de source vidéo (photo, image en mouvement ou film) et d'optimiser automatiquement le désentrelacement à l'aide du mode spatial, temporel ou film. Il constitue la solution idéale pour obtenir des images parfaitement stables et nettes.
1.0
sur 6
1
Avis
jone
12/05/2018
Ελλάδα
ΧΕΙΡΟΤΕΡΗ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΝΩ ΣΤΗ ΦΥΡΟΜ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑΣΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΔΩ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΥΠΟΥ 42 PFH 6109/88, ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2015 ΚΑΙ ΚΑΗΚΕ Η ΜΗΤΡΙΚΗ!! ΤΙ ΧΑΛΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΛΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΦΙΛΛΙΠΣ? ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΤΡΕΠΕΣΤΕ ΠΟΥ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!! ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΛΕΓΕΤΑΙ ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ!!
Cet avis concerne le produit Philips οθόνη plasma BDH4251V 42" XGA
Cet avis concerne le produit Philips οθόνη plasma BDH4251V 42" XGA