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Arrêté
Profitez de votre musique partout où vous allez
Design pratique et compact pour profiter de votre musique en provenance de différentes sources : USB direct, CD-MP3 ou radio.
USB
Branchez votre casque pour profiter d'une écoute individuelle lorsque vous le souhaitez. Appréciez la qualité sonore de votre musique préférée sans déranger les personnes qui vous entourent en branchant votre casque au lecteur.
Grâce au mode USB Direct, insérez simplement votre périphérique USB dans le port USB de votre appareil Philips pour que ce dernier diffuse directement votre musique au format numérique.
Cette fonctionnalité de programmation de la lecture de CD vous permet d'écouter vos pistes préférées dans l'ordre que vous souhaitez.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
4.5
sur 6
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Gazou
12/05/2011
France
Excellent pour leprix
Bon produit. Simple à utiliser. Bonne qualité audio. Le top, la lecture des WMA à partir des CDs et du port USB, on peut avec se produit se libérer le l'emprise omni présente du MP3 et de sa qualité somme toute médiocre.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1048 CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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WillyWoncka
17/01/2012
France
Bon produit
Poste radio d'appoint bien pratique. Rien à redire. La lecture mp3 très appréciée.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AZ1048 CD Soundmachine
Oui, je recommande ce produit
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