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Arrêté
AJ3123/12
Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.
2.6
sur 6
91
Avis
chanfreineur30
03/12/2013
België
simple d utilsation je le recommande,facile et de manipulation simple
le design est tres bien grand affichage je le trouve très bien,sa deuxième alarme est génial plus besoin de changer tous le temps d heure quand on doit se lever a une autre heure que d habitude,sa qualité prix est très bien aussi,je le trouve génial
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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ricota
22/01/2021
France
Acheteur vérifié
Bon produit
Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.
Avantages
Petit format
Contre
Néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique
Oui, je recommande ce produit
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Wissenbacher
09/11/2016
Deutschland
Acheteur vérifié
Guter Radio Wecker mit sehr genauer Uhrzeit
Das Gerät lässt sich gut Bedienen hat ein gutes Design die Uhrzeit bleibt beständig genau Radio Ton gut.Angenehmer Weckton
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AJ3123 Digitaler Radiowecker
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