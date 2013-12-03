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Arrêté

Radio réveil avec tuner numérique

AJ3123/12

2.6
| (91) Avis
Commencez la journée à votre rythme !
Cet élégant radio-réveil AJ3123/12 fera de vous un modèle de ponctualité. Équipé d'une radio FM, il offre la possibilité d'être réveillé au son de votre radio préférée ou du buzzer.
Voir tous les avantages

Réveillez-vous au son de la radio ou du buzzer.

Commencez la journée à votre rythme !

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre radio préférée ou du buzzer

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou du buzzer. Réglez simplement l'alarme du radio-réveil Philips pour vous réveiller avec la station de radio que vous avez écoutée pour la dernière fois ou choisissez de vous réveiller avec le buzzer. À l'heure définie, votre radio-réveil Philips s'allume automatiquement sur la station de radio de votre choix ou déclenche le buzzer.

Tuner FM numérique avec présélections

Tuner FM numérique avec présélections

La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Un réveil en douceur pour bien commencer la journée

Commencez la journée à votre rythme grâce au volume progressif de l'alarme. Une alarme se déclenche généralement à un volume prédéfini, qui peut être trop faible pour vous sortir de votre sommeil ou si élevé que vous vous réveillez en sursaut. Avec ce radio-réveil, vous avez le choix d'un réveil au son de votre musique préférée, de votre station radio favorite ou du buzzer. Le volume de l'alarme augmente de manière progressive, d'un niveau faible à un niveau raisonnablement plus élevé pour que votre réveil se fasse en douceur.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

2.6

sur 6

91

Avis

03/12/2013

België

België

simple d utilsation je le recommande,facile et de manipulation simple

le design est tres bien grand affichage je le trouve très bien,sa deuxième alarme est génial plus besoin de changer tous le temps d heure quand on doit se lever a une autre heure que d habitude,sa qualité prix est très bien aussi,je le trouve génial

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

22/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

Bon produit

Ce produit est bien visible.Beau design.Je recommanderais ce produit à ma famille.

Avantages

Petit format

Contre

Néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3123 Radio réveil avec tuner numérique

09/11/2016

Deutschland

Deutschland

Acheteur vérifié

Guter Radio Wecker mit sehr genauer Uhrzeit

Das Gerät lässt sich gut Bedienen hat ein gutes Design die Uhrzeit bleibt beständig genau Radio Ton gut.Angenehmer Weckton

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AJ3123 Digitaler Radiowecker

Oui, je recommande ce produit

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