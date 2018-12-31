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Arrêté

Téléviseur professionnel

65HFL2859T/12

Faites plaisir à vos clients
Vos clients apprécieront l'attention que représente ce téléviseur professionnel au prix abordable. Il offre des fonctionnalités spécialement prévues pour l'hôtellerie, telles qu'une page d'accueil personnalisée avec votre marque, une installation via USB, ainsi que le verrouillage des menus et des commandes.
Voir tous les avantages

avec un style épuré

Faites plaisir à vos clients

  • 165 cm (65") Studio

  • 4K Ultra HD

  • DVB-T2/T/C HEVC

4K Ultra HD : une résolution inégalée

Regardez la télévision comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Les 3 840 x 2 160 pixels produisent une image si parfaite, si réelle qu'elle est une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.

Accueillez vos invités avec une page d’accueil personnalisée

Accueillez vos invités avec une page d’accueil personnalisée

Une page d’accueil s’affiche chaque fois que le téléviseur est allumé. Cette page peut facilement être personnalisée (avec l’ajout d’une marque d’entreprise, par exemple) au moment de l’installation à l’aide d’une simple image d’accueil en format .png.

Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide

Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Spécificités Techniques

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  1. Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

  2. Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

  3. Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.