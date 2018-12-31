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Arrêté
65HFL2859T/12
165 cm (65") Studio
4K Ultra HD
DVB-T2/T/C HEVC
Regardez la télévision comme jamais auparavant grâce à une résolution quatre fois supérieure à celle d'un téléviseur Full HD classique. Les 3 840 x 2 160 pixels produisent une image si parfaite, si réelle qu'elle est une fenêtre ouverte sur un nouveau monde.
Une page d’accueil s’affiche chaque fois que le téléviseur est allumé. Cette page peut facilement être personnalisée (avec l’ajout d’une marque d’entreprise, par exemple) au moment de l’installation à l’aide d’une simple image d’accueil en format .png.
Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.
Notation globale
Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.
Consommation électrique type en mode marche mesurée conformément à la norme CEI 62087 deuxième édition. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.
Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHs.