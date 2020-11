Connectez et contrôlez vos contenus via Internet

Connectez et contrôlez vos contenus via Internet avec le navigateur HTML5 intégré. Utilisez le navigateur basé sur Chromium pour concevoir vos contenus en ligne et connecter un seul écran ou tout votre réseau. Affichez des contenus en mode portrait et paysage, avec une résolution Full HD. Vous pouvez également afficher des contenus en streaming dans une fenêtre PIP (incrustation d'image). Connectez simplement l'écran à Internet via Wi-Fi ou avec un câble RJ45, et profitez de la playlist que vous avez créée.